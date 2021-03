Polizeipräsidium Aalen

POL-AA: Landkreis Schwäbisch Hall: Einbruch in leerstehenden Lebensmittelmarkt

Aalen (ots)

Kirchberg an der Jagst: Einbruch in leerstehenden Lebensmittelmarkt

Am Samstagabend verschafften sich Unbekannte gewaltsam Zutritt in einen leerstehenden Lebensmittelmarkt in der Birkenstraße. Der Markt wurde erfolglos nach möglichem Diebesgut durchsucht und im Anschluss wieder verlassen. Der verursachte Sachschaden beträgt circa 1 000 Euro. Hinweise zur Tat nimmt das Polizeirevier in Crailsheim unter der Telefonnummer 07951/4800 entgegen.

Original-Content von: Polizeipräsidium Aalen, übermittelt durch news aktuell