POL-AA: Ostalbkreis: Unfälle in Westhausen und Schwäbisch Gmünd, Automatenaufbrüche in Wasseralfingen und Lauchheim

Westhausen: Unfall auf der B29

Am Freitag gegen 19:00 Uhr kam es zu einem Verkehrsunfall auf der B29 auf Höhe der Bushaltestelle Baiershofen. Ein bislang unbekannter Verkehrsteilnehmer fuhr aus der Bushaltestelle in Richtung Westhausen auf die B29 ein. Dort bremste er abrupt ab. Ein nachfolgender Mercedesfahrer musste eine Vollbremsung durchführen, um ein Auffahren zu verhindern. Dies erkannte der Fahrer eines Nissan zu spät und fuhr auf den Mercedes auf. Dabei entstand Sachschaden in Höhe von ca. 5.000 EUR. Der bislang unbekannte Unfallverursacher entfernte sich von der Unfallstelle. Er war mit einem Pkw mit Künzelsauer Tageszulassung unterwegs. Zeugen, die Angaben zu diesem Fahrzeug oder zum Unfallhergang machen können, werden gebeten, sich beim Polizeirevier Aalen unter Tel. 07361 5240 zu melden.

Wasseralfingen/Lauchheim: Zigarettenautomaten aufgebrochen

In der Nacht von Freitag auf Samstag wurde in Lauchheim und Wasseralfingen je ein Zigarettenautomat aufgebrochen. In beiden Fällen wurde das Geld aus den Automaten entwendet. Der Tatort in Lauchheim befand sich auf dem Parkplatz eines Baumarkts im Mittelhofer Weg. Der Automat in Wasseralfingen befindet sich in der Paul-Reusch-Straße. Zeugenhinwiese werden an das Polizeirevier Aalen unter Tel. 07361 5240 erbeten.

Schwäbisch Gmünd: Unfall auf der B29 Höhe Wachthaus

Am Samstag gegen 02:00 Uhr befuhr ein 23-Jähriger mit seinem Mercedes die B29 in Fahrtrichtung Stuttgart. In der dortigen Baustelle schätzte er den Fahrbahnverlauf falsch ein und fuhr auf den linken Fahrstreifen, wo sich die Baustelle befindet. Als er vor sich eine Baumaschine erkannte, bremste er sein Fahrzeug bis zum Stillstand ab. Ein nachfolgender 22-Jähriger, der ebenfalls auf den linken Fahrstreifen gewechselt war, erkannte dies zu spät und fuhr mit seinem Polo auf den Mercedes auf. Es entstand Sachschaden in Höhe von ca. 35.000 EUR. Beide Fahrzeuge mussten abgeschleppt werden.

