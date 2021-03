Polizeipräsidium Aalen

POL-AA: Rems-Murr-Kreis: Unfälle & Feuerwehreinsatz

Aalen (ots)

Korb: Unfallflucht

Im kurzen Zeitraum zwischen 18:10 Uhr und 18:40 Uhr beschädigte ein bisher unbekannter Autofahrer am Donnerstagabend einen BMW, der auf dem Parkplatz vor der Ballspielhalle in der Brucknerstraße abgestellt war. Anschließend fuhr der Unfallverursacher weiter, ohne sich um den entstandenen Schaden in Höhe von rund 1500 Euro am BMW zu kümmern. Zeugenhinweise werden vom Polizeirevier Waiblingen unter der Telefonnummer 07151 950422 entgegengenommen.

Weinstadt-Großheppach: Feuerwehreinsatz

Ein brennendes Smartphone hat am Freitagmorgen gegen 6 Uhr einen Feuerwehreinsatz in der Grunbacher Straße ausgelöst. Aufgrund eines technischen Defektes am Akku geriet das Handy in Brand. Wegen der starken Rauchentwicklung löste der Rauchwarnmelder aus. Die Freiwillige Feuerwehr Weinstadt kam mit 31 Einsatzkräften vor Ort, musste aber nicht mehr tätig werden, der Besitzer hatte das Telefon bereits selbstständig gelöscht. Außer dem Elektrogerät selbst wurde nichts beschädigt.

Fellbach: Auffahrunfall

Eine 61 Jahre alte Frau fuhr am Freitag gegen 11:10 Uhr mit ihrem Fiat die Fellbacher Straße in Richtung Schmiden entlang. An der Kreuzung Siemensstraße / Stauferstraße bemerkte sie zu spät, dass die vor ihr fahrende 77-jährige Smart-Fahrerin aufgrund einer gelben Ampel abbremste und fuhr dieser auf. An den beiden Autos entstand Sachschaden in Höhe von etwa 5000 Euro.

Original-Content von: Polizeipräsidium Aalen, übermittelt durch news aktuell