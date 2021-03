Polizeipräsidium Aalen

POL-AA: Rems-Murr-Kreis: Verkehrsunfälle, Sachbeschädigungen, Diebstahl

Aalen (ots)

Sulzbach an der Murr: Zaun beschädigt

Ein Vandale beschädigte in der vergangenen Woche wiederholt einen Zaun um eine Weihnachtsbaumkultur in der Wagnerstraße in Schleißweiler. Außerdem beschädigte er mehrere Weihnachtsbäume, indem er deren Spitze kappte. Dabei entstand bisher ein Sachschaden in Höhe von etwa 500 Euro. Der Polizeiposten Sulzbach bittet nun unter der Telefonnummer 07193 352 um Hinweise zum bislang unbekannten Täter.

Sulzbach an der Murr: Verkehrsunfall

Etwa 5000 Euro Sachschaden entstanden bei einem Verkehrsunfall am Donnerstagnachmittag gegen 15:15 Uhr an der Kreuzung zwischen der Haller Straße und der Backnanger Straße. Ein 42-jähriger Lkw-Fahrer wollte von der Haller Straße nach rechts in die Backnanger Straße einbiegen. Dabei kollidierte er mit einem rechts neben ihm stehenden 61-jährigen Nissan-Fahrer.

Fellbach: Ladendieb geflüchtet

Am Donnerstagabend gegen 21 Uhr entwendete ein Ladendieb zwei Packungen Tabak aus einem Lebensmittelgeschäft in der Daimlerstraße. Dabei wurde er vom Ladendetektiv am Ausgang des Geschäfts festgehalten. Der Langfinger löste sich aus dem Griff des Detektivs und konnte flüchten. Das Polizeirevier Fellbach hat die Ermittlungen aufgenommen und bittet unter der Telefonnummer 0711 57720 um Hinweise zum bislang unbekannten Täter.

Fellbach: Fahrradfahrer von Pkw erfasst

Eine 61-jährige Audi-Fahrerin war am Donnerstagabend gegen 20:15 Uhr auf der Esslinger Straße unterwegs. Dabei wollte sie nach links in die Mozartstraße einbiegen. Sie übersah einen entgegenkommenden 12-jährigen Fahrradfahrer, der ohne Licht unterwegs war. Dieser wurde auf der Motorhaube des Audi aufgeladen und verletzte sich dabei leicht. Es entstand Sachschaden in Höhe von insgesamt etwa 850 Euro.

Fellbach: Unfallflucht

Ein Verkehrsteilnehmer beschädigte am Donnerstag zwischen 08:30 Uhr und 10 Uhr einen in der Hinteren Straße geparkten Skoda. Dabei verursachte er einen Sachschaden in Höhe von etwa 3000 Euro und entfernte sich anschließend von der Unfallstelle. Das Polizeirevier Fellbach bittet unter der Telefonnummer 0711 57720 um Zeugenhinweise zum bislang unbekannten Unfallverursacher.

Fellbach: Motorenöl entwendet

Am vergangenen Dienstag gegen 17 Uhr entwendete ein Langfinger sechs Flaschen Motorenöl von einer Tankstelle in der Schorndorfer Straße. Anschließend verließ er das Tankstellengelände. Nach Zeugenangaben handelt es sich bei dem Täter um einen etwa 50 Jahre alten, circa 1,80 Meter großen Mann. Er soll dunkle, längere Haare mit grauen Strähnen haben und war mit einer beigen Hose und einem orangenen T-Shirt bekleidet. Außerdem trug er eine schwarze Stoffjacke und schwarze Schuhe und hatte eine helle Tasche bei sich. Zeugen werden gebeten, sich unter der Telefonnummer 0711 57720 mit dem Polizeirevier Fellbach in Verbindung zu setzen.

Waiblingen: Zeugen nach Unfallflucht gesucht

Zwischen Mittwochnachmittag und Donnerstagmorgen beschädigte ein bisher unbekannter Autofahrer einen in der Rötestraße am rechten Fahrbahnrand geparkten Toyota und entfernte sich danach unerlaubt vom Unfallort. Am Toyota entstand Sachschaden in Höhe von ca. 2000 Euro. Zeugenhinweise werden vom Polizeirevier Waiblingen unter der Telefonnummer 07151 950422 entgegengenommen.

Waiblingen: Radfahrer nach Unfall leicht verletzt

Nochmal glimpflich davongekommen ist ein 40 Jahre alter Fahrradfahrer bei einem Verkehrsunfall am Donnerstag gegen 14 Uhr in der Dammstraße. Der Mann fuhr die Dammstraße in Richtung Westtangente entlang, als eine entgegenkommende 35-jährige Ford-Fahrerin nach links in eine Hofeinfahrt abbiegen wollte. Hierbei übersah sie den Zweiradfahrer und es kam zur Kollision. Der Radfahrer stürzte und zog sich leichte Verletzungen zu, es entstand geringer Sachschaden.

Winnenden: Lkw contra Pkw - 20.000 Euro Sachschaden

Rund 20.000 Euro Sachschaden entstanden bei einem Verkehrsunfall am Donnerstag in der Waiblinger Straße. Ein 41-jähriger Lkw-Fahrer übersah beim Linksabbiegen den neben ihm fahrenden VW eines 66-Jährigen und kollidierte mit diesem.

Allmersbach im Tal: Aufgefahren

Ein 45 Jahre alter Peugeot-Fahrer war am frühen Freitagmorgen gegen 5:15 Uhr auf der Kreisstraße 1841 aus Heutensbach kommend in Richtung L 1080 unterwegs und bemerkte hierbei zu spät, dass das vor ihm fahrende Streufahrzeug verkehrsbedingt abbremsen musste und fuhr diesem auf. An den beiden Fahrzeugen entstand Sachschaden in Höhe von etwa 6000 Euro.

Backnang: Wohnmobil zerkratzt - Zeugen gesucht

In der Zeit zwischen Sonntagnachmittag und Donnerstagmittag zerkratzte ein bisher unbekannter Täter ein in der Schöntaler Straße geparktes Wohnmobil auf der kompletten rechten Seite. Der hierbei entstandene Schaden wird auf ca. 800 Euro geschätzt. Hinweise auf den Täter nimmt das Polizeirevier Backnang unter der Telefonnummer 07191 9090 entgegen.

Backnang: Hoher Schaden bei Unfall in Tiefgarage

Sachschaden in Höhe von rund 45.000 Euro entstand bei einem Verkehrsunfall am Donnerstagnachmittag gegen 16:30 Uhr in einer Tiefgarage in der Weissacher Straße. Eine 89 Jahre alte VW-Fahrerin beschleunigte ihren Pkw aufgrund eines Bedienfehlers in der Tiefgarage stark und kollidierte zunächst mit einem stehenden Subaru. Anschließend prallte sie gegen die Mauer der Tiefgarage und schließlich gegen das Einfahrtstor, welches erheblich beschädigt wurde. Glück im Unglück - es blieb beim Sachschaden, verletzt wurde beim Unfall niemand.

Original-Content von: Polizeipräsidium Aalen, übermittelt durch news aktuell