Polizei Essen

POL-E: Essen: Hinweise auf gewerblichen Betrug mit Elektronikartikeln - Polizei stellt über 220 Geräte sicher

Essen (ots)

45307 E-Kray: Über 220 mobile Navigationsgeräte und Infotainmentsysteme stellten Polizeibeamte am gestrigen Samstagnachmittag (11.07.2020) in einer Wohnung in Essen-Kray sicher. Zeugen hatten sich bei der Polizei gemeldet, die Hinweise auf einen schwunghaften Handel aus einer Wohnung unweit des Krayer Marktes beschrieben. Glaubhaft wiesen die Hinweisgeber darauf hin, dass der Tatverdächtige (ein 52-jähriger Syrer) mehrfach wöchentlich Lieferungen erhielt und unzählige Personen seine Wohnung aufsuchten, die offenbar dort etwas kauften. Dabei sollte es sich zumindest in Teilen um minderwertige Geräte handeln, die als hochwertige Originalprodukte angepriesen wurden. Aufgrund der konkreten Angaben erließ das Amtsgericht Essen auf Antrag der Staatsanwaltschaft einen Beschluss zur Durchsuchung der Wohnung. Als die Beamten die Wohnung und die Kellerräume betraten, fanden sie neben den elektronischen Geräten noch Kartons und Pakete, die auf einen umfangreichen Handel schließen ließen. Zudem wurden ein Laptop, mehrere Tablets und Handys aufgefunden und sichergestellt, mit denen der Tatverdächtige vermutlich seine Verkäufe organisierte. Weiterhin fanden die Beamten Hinweise darauf, dass der Beschuldigte Sozialleistungen bezieht. Das zuständige Kommissariat führt nun die Ermittlungen wegen Betruges. / TW

