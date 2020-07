Polizei Essen

POL-E: Essen: Versuchter Wechseltrick mit gefälschtem Geldschein - 1. Folgemeldung - Fahndungsrücknahme

Essen (ots)

45355 E.-Borbeck: Am 11. Februar 2020, gegen 20.45 Uhr, versuchte ein unbekannter Mann, einen gefälschten 50-Euro-Schein bei einem Kioskmitarbeiter in Kleingeld zu tauschen. Dem aufmerksamen Mitarbeiter des Kiosks an der Heinrich-Brauns-Straße fiel das Falschgeld sofort auf und er lehnte den Wunsch des Unbekannten ab. Wir berichteten am 05.07.20. https://www.presseportal.de/blaulicht/pm/11562/4643103 Der mutmaßliche Betrüger ist identifiziert. Die Polizei nimmt demnach die Öffentlichkeitsfahndung zurück. Die Ermittlungen dauern an. /JH

