Polizeipräsidium Aalen

POL-AA: Rems-Murr-Kreis: Verkehrsunfälle, Feuerwehreinsatz

Aalen (ots)

Waiblingen: Unfallflucht

Am Donnerstagmorgen gegen 08:15 Uhr war eine 61-jährige Mercedes-Fahrerin auf der B14 von Backnang in Richtung Stuttgart unterwegs. Dabei wechselte ein Verkehrsteilnehmer nach links auf den Fahrstreifen der 61-Jährigen. Diese versuchte einen Zusammenstoß zu vermeiden und wich ebenfalls nach links aus. Dabei kollidierte sie mit einem 26-jährigen Peugeot-Fahrer, welcher links neben ihr fuhr. Der Unfallverursacher, der laut Zeugenangaben in einem Audi unterwegs war, entfernte sich anschließend von der Unfallstelle. Es entstand Sachschaden in Höhe von insgesamt etwa 2500 Euro. Das Polizeirevier Waiblingen nimmt Hinweise zum bislang unbekannten Unfallverursacher unter der Telefonnummer 07151 9500 entgegen.

Winnenden: Unfallflucht

Ein Verkehrsteilnehmer beschädigte am Donnerstagmittag gegen 11:30 Uhr in einer Tiefgarage in der Kanalstraße einen geparkten Mitsubishi. Dabei verursachte er Sachschaden in noch nicht bezifferter Höhe. Anschließend entfernte er sich von der Unfallstelle. Zeugenangaben zufolge soll der männliche Fahrer mit einem roten Kastenwagen unterwegs gewesen sein. Außerdem soll er graue Haare und eine große, schlanke Statur haben und eine Brille tragen. Das Polizeirevier Winnenden bittet unter der Telefonnummer 07195 6940 um Hinweise zum bislang unbekannten Unfallverursacher.

Weinstadt: Anhänger auf Bundesstraße umgekippt

Ein 52 Jahre alter Autofahrer wollte am Donnerstagmorgen gegen 8:45 Uhr mit seinem Mercedes samt Anhänger an der Anschlussstelle Weinstadt-Beutelsbach auf die B29 in Richtung Schorndorf auffahren. Hierbei kippte der mit Steinen beladene Anhänger um. Am Anhänger selbst entstand beim Unfall Sachschaden in Höhe von etwa 1000 Euro, er musste abgeschleppt werden. Da sich die geladenen Steine auf der rechten Fahrspur und am Einfädelungsstreifen verteilt hatten, war für knapp zwei Stunden lediglich die linke Fahrspur der Bundesstraße befahrbar, es kam zu entsprechenden Verkehrsbehinderungen.

Welzheim: Feuerwehreinsatz

Bei Handwerksarbeiten austretende Funken setzten am Donnerstagvormittag gegen 10 Uhr in einer Firma in der Bahnhofstraße eine alte Filteranlage in Brand. Die Freiwillige Feuerwehr Welzheim kam mit 20 Einsatzkräften vor Ort und löschte den Brand, es entstand kein Sachschaden.

Original-Content von: Polizeipräsidium Aalen, übermittelt durch news aktuell