POL-MTK: Pressemeldungen der Polizeidirektion Main-Taunus vom Montag, 30.11.2020

HofheimHofheim (ots)

1. 19-Jähriger geschlagen, Hochheim am Main, Alte Malzfabrik, Samstag, 28.11.2020, 20:15 Uhr

(jn)In Hochheim ist am Samstagabend ein 19 Jahre alter Mann aus Hochheim von drei unbekannten Tätern geschlagen und leicht verletzt worden. Den Angaben des Geschädigten folgend, sei er gegen 20:15 Uhr von drei unbekannten Männern angegriffen und dabei auch verletzt worden. Passanten hatten den 19-Jährigen dann im Bereich der Straße "Alte Malzfabrik" entdeckt und den Rettungsdienst verständigt. Der allem Anschein nach erheblich alkoholisierte Geschädigte wurde zur weiteren Behandlung in ein Krankenhaus gebracht. Da er bislang weder konkrete Angaben zu dem genauen Ablauf der Tat noch zu den Hintergründen gemacht hat, bittet die Polizei in Flörsheim nun mögliche Hinweisgeber, sich unter der Telefonnummer 06145 / 5476 - 0 zu melden.

2. Keine Beute gemacht, Eschborn, Bremer Straße, Sonntag, 29.11.2020, 05:26 Uhr

(jn)Zwei Einbrecher sind in den frühen Morgenstunden des gestrigen Sonntages in Eschborn leer ausgegangen. Wie ein Zeuge berichtete, zerstörten die beiden um 05:26 Uhr das Schaufenster eines Lebensmittelgeschäftes in der Bremer Straße und durchsuchten den Verkaufsraum nach Beute. Wenig später flüchtete das dunkel gekleidete Duo - dem Anschein nach ohne zuvor Gegenstände entwendet zu haben - in Richtung Lübecker Straße und konnte auch im Verlauf einer polizeilichen Fahndung nicht mehr angetroffen werden. Der entstandene Sachschaden wird auf 500 Euro geschätzt. Kurz zuvor hatten Zeugen zwei ebenfalls dunkel gekleidete Männer in der Mainstraße beobachtet, die einen Mercedes durchsuchten, dann jedoch mit leeren Händen geflüchtet waren. Wie sie den Pkw geöffnet haben, ist derzeit noch nicht klar.

Zeugen oder Hinweisgeber melden sich bitte bei der Kriminalpolizei in Hofheim unter der Telefonnummer 06192 / 2079 - 0.

3. Zwischenfall im Wald, Kelkheim (Taunus), Gundelhardtstraße, Lorsbacher Straße, Montag, 30.11.2020, 04:55 Uhr

(jn)Am frühen Morgen soll heute in einem Kelkheimer Waldgebiet ein junger Mann von einem unbekannten Täter bedroht worden sein. Um kurz vor 05:00 Uhr alarmierte der in Kelkheim wohnhafte 19-Jährige die Polizei und gab an, soeben von einem ca. 50 Jahre alten und etwa 1,75 Meter großen Mann bedroht worden zu sein. Er sei um 04:55 Uhr im Frankfurter Stadtwald von der Aussichtsplattform "Großer Mannstein" auf der Gundelhardtstraße in Richtung Lorsbacher Straße spaziert, als der Unbekannte hinter ihm auftauchte. Im weiteren Verlauf soll der Mann sich ihm dann in bedrohlicher Art und Weise genähert haben, woraufhin der 19-Jährige seine Schreckschusswaffe hervorgeholt und mehrere Schüsse in Richtung des Unbekannten abgegeben habe. Dies habe den Täter, der kurze hellbraune Haare und einen dunklen langen Mantel trug, dazu veranlasst, wegzurennen. Im Anschluss kamen mehrere Streifenwagen der Polizei zwecks Fahndungsmaßnahmen zum Einsatz.

Die Ermittlungsgruppe der Kelkheimer Polizei hat die Ermittlungen übernommen und bittet mögliche Zeugen oder Hinweisgeber, sich unter der Telefonnummer 06195 / 6749 - 0 zu melden.

4. Auf Freizeitgelände randaliert, Hochheim am Main, Schwedenstraße, Freitag, 27.11.2020, 12:00 Uhr bis Samstag, 28.11.2020, 13:15 Uhr

(jn)Im Tatzeitraum zwischen Freitag- und Samstagmittag haben Unbekannte auf einem Hochheimer Freizeitgelände mehrere Hundert Euro Sachschaden verursacht. Die Unbekannten hielten sich zur Tatzeit in dem BMX-Park in der Schwedenstraße auf und beschädigten eine Gartenhütte sowie einen Zaun am dortigen Spielplatz. Darüber hinaus schmissen der oder die Täter Bänke und Gartenstühle herum.

Die Flörsheimer Polizei nimmt sachdienliche Hinweise unter der Rufnummer 06145 / 5476 - 0 entgegen.

5. Kind von Pkw erfasst, Schwalbach am Taunus, Taunusstraße, Mammolshainer Weg, Samstag, 28.11.2020, 19:37 Uhr

(jn)Am Samstagabend ist in Schwalbach ein 12-Jähriger beim Zusammenstoß mit einem Pkw schwer verletzt worden. Zeugenangaben und weiteren Ermittlungen an der Unfallstelle zufolge befuhr eine 52 Jahre alte Frau aus Schwalbach um 19:37 Uhr die Taunusstraße von der Ringstraße kommend in Fahrtrichtung Berliner Straße und bog nach links in den Mammolshainer Weg ab. Hierbei übersah die Autofahrerin den 12-Jährigen, der die Taunusstraße entlangging und soeben den Mammolshainer Weg überquerte. Infolge des Zusammenstoßes wurde das Kind schwerverletzt und musste nach einer notärztlichen Behandlung an der Unfallstelle stationär in einem Krankenhaus aufgenommen werden.

6. E-Scooter-Fahrer gestürzt - Zeugen gesucht, Hochheim am Main, Bundesstraße 40, Sonntag, 29.11.2020, 17:38 Uhr

(jn)Ein 53-jähriger Mann ist am frühen Sonntagabend von Zeugen bewusstlos auf einem Radweg bei Hochheim aufgefunden worden. Ersten Erkenntnissen zufolge war der stark alkoholisierte Mann zuvor mit seinem E-Scooter gestürzt. Um 17:38 Uhr wurden Verkehrsteilnehmer auf den Mann aufmerksam, der bewusstlos auf dem parallel zur B40 verlaufenden Radweg auf Höhe der Deponie lag. Sie alarmierten die Rettungskräfte. Nach einer Untersuchung an der Unfallstelle wurde der Mann in ein Krankenhaus transportiert und stationär aufgenommen. Ein freiwilliger Atemalkoholtest ergab einen Wert von über 2,0 Promille. Gleichwohl die Polizei derzeit von einem Alleinunfall ausgeht, ist das genaue Unfallgeschehen noch unklar. Diesbezüglich werden Zeugen oder Hinweisgeber gebeten, sich unter der Telefonnummer 06145 / 5467 - 0 bei der Polizei in Flörsheim zu melden.

