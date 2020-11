POL-MTK: Pressemeldungen der Polizeidirektion Main-Taunus vom 28.11.2020

PD Main-Taunus - Polizeipräsidium Westhessen

Festnahme nach Einbruch bei Autoteile-Händler, Flörsheim, Weilbacher Straße, Freitag, 27.11.2020, 23:21 Uhr

(fm) Drei Männer wurden gestern Abend festgenommen, nachdem sie in den Hof eines Autoteilehandels in Flörsheim eingebrochen sind. Am späten Freitagabend erhielt die Polizeistation in Flörsheim die Mitteilung, dass in einer Überwachungskamera Personen beobachtet wurden, die sich widerrechtlich auf dem Gelände eines Auto-Recyclinghofs befanden. Da die Beobachtung mit Zeitverzögerung mitgeteilt wurde, konnten die Personen nicht mehr auf dem Gelände, dafür aber im Rahmen einer Fahndung festgestellt werden. Nach einer ersten Inaugenscheinnahme wurden weder Gegenstände vom Gelände entwendet, noch entstand ein Sachschaden. Ein in der Nähe geparktes Fahrzeug konnte im Rahmen der nächtlichen Ermittlungen den Personen zugeordnet werden, dies wies eine Reifenpanne auf. Nach Rücksprache mit der zuständigen Staatsanwaltschaft wurden die 20, 26 und 39 Jahre alten Männer nach Abschluss der polizeilichen Maßnahmen entlassen, von einem wurde zuvor eine Sicherheitsleistung erhoben. Ob das unberechtigte Betreten des Geländes das Ziel hatte, Ersatzteile für den Wagen zu entwenden, ist Gegenstand der weiteren Ermittlungen, welche durch die Kriminalpolizei Hofheim geführt werden.

Trickdiebe bestehlen Rentnerin Kelkheim, Hauptstraße, Freitag, 27.11.2020, 10:30 Uhr

(fm) Ein Diebespaar entwendete gestern Vormittag in Kelkheim einer Rentnerin die Geldbörse. Die Geschädigte stieß am Hauseingang auf das Täterpärchen. Diese gaben vor, den Namen / Klingel einer im Haus befindlichen Ärztin zu suchen, wobei die Geschädigte behilflich war. Anschließend fuhr man gemeinsam im Haus mit dem Aufzug. Als die Geschädigte in ihrer Wohnung war und bemerkte, dass das Paar das Haus verlassen hatte, ohne bei der Ärztin vorstellig geworden zu sein und das Fehlen des Portemonnaies feststellte, rief sie die Polizei. Täterbeschreibung weibliche Person: mittleres Alter, schwarzes Kopftuch, bläuliche Mund-Nasen-Bedeckung Täterbeschreibung männliche Person: ca. 50 Jahre alt - keine weitere Beschreibung möglich. Zeugen und Hinweisgebende werden gebeten sich bei der Polizei in Kelkheim zu melden: 06195-6749-0

Ladendieb führt Messer mit Hattersheim, An der Taunuseisenbahn, Freitag, 27.11.2020, 20:23 Uhr

(fm) Gestern Abend stahl ein bislang unbekannter Mann in einem Hattersheimer Supermarkt eine Spirituosenflasche, als er durch den Ladendetektiv angehalten wurde zeigt er ein Messer und konnte anschließend fliehen. Nach Angaben des Ladendetektivs wurde der Mann beobachtete, wie er eine Flasche Whiskey einsteckte. An der Kasse bezahlte er andere Produkte und wurde danach durch den Detektiv angehalten. Bei der Kontrolle gab er u.A. die zuvor entwendete Flasche heraus, zeigte aber auch ein in der Tasche mitgeführtes Messer. Zwar drohte er nicht mit dem Messer, jedoch gelang ihm in einem günstigen Moment die Flucht zu Fuß. Die weiteren Ermittlungen, in die auch die Videoauswertungen des Marktes einfließen, werden durch die Ermittlungsgruppe der Polizeistation Hofheim geführt.

Beim Ausparken anderes Fahrzeug beschädigt und geflüchtet Sulzbach, Main Taunus Zentrum, Freitag, 27.11.2020 um 13:50 Uhr

(fm) Zu einer Verkehrsunfallflucht kam es gestern Nachmittag im Parkdeck des Main-Taunus-Zentrums. Auf der Parkfläche P2 im ersten OG wurde ein Suzuki Swift abgestellt. Als die Geschädigte zu ihrem Wagen zurückkehrte, stellte sie eine Beschädigung an der Radabdeckung, dem Seitenschweller und der Heckstoßstange fest. Ersten Zeugenaussagen nach soll ein roter Kleinwagen beim Ausparken gegen den Suzuki gestoßen sein. Hierbei entstanden ein Sachschaden in Höhe von rund 300 EUR entstanden. Die weiteren Ermittlungen werden durch den zentralen Verkehrsunfalldienst der Polizeidirektion Main-Taunus geführt. Zeugenhinweise bitte an die Polizei in Eschborn: 06196-96950 HINWEIS: Auch ein augenscheinlicher Bagatellunfall ist ein Unfall. Ein Entfernen kann eine Verkehrsunfallflucht darstellen. Der Gesetzgeber verpflichtet Unfallverursachende im § 34 Straßenverkehrsordnung dazu eine angemessene Zeit vor Ort zu warten, bis der/ die Nutzenden des geparkten Fahrzeuges zurückkehren, damit die weitere Vorgehensweise besprochen werden kann. Sollte nach der Wartezeit keine verantwortliche Person vor Ort erscheinen, so ist umgehend die Polizei zu verständigen, am besten direkt telefonisch vom Unfallort aus. Die Polizei muss auch informiert werden, wenn ein Verkehrsschild, ein Stromkasten oder ähnliches angefahren wurde. Es reicht nicht, einen Zettel am beschädigten Auto zu hinterlassen. Auch das stellt eine Unfallflucht dar, denn das Papier könnte wegfliegen, durchnässt werden oder anderweitig abhandenkommen.

