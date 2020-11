PD Main-Taunus - Polizeipräsidium Westhessen

POL-MTK: Pressemeldungen der Polizeidirektion Main-Taunus vom Mittwoch, 25.11.2020

HofheimHofheim (ots)

1. Vandalismus auf Schulgelände, Hofheim am Taunus, Oberer Haingraben, Montag, 23.11.2020, 16:00 Uhr bis Dienstag, 24.11.2020, 06:45 Uhr

(jn)Einen Sachschaden in Höhe von etwa 2.000 Euro haben unbekannte Täter zwischen Montagnachmittag und Dienstagmorgen auf dem Gelände der Philipp-Keim-Schule verursacht. Den Spuren zufolge betraten die Unbekannten unerlaubt das Areal in der Straße "Oberer Haingraben" und beschädigten die Tischtennisplatte sowie ein Lüftungsgitter.

Hinweise zu dem Fall nimmt die Ermittlungsgruppe der Hofheimer Polizei unter der Telefonnummer 06192 / 2079 - 0 entgegen.

2. Roller beschädigt zurückgelassen, Kelkheim (Taunus), Parkstraße, Sonntag, 22.11.2020, 06:50 Uhr bis Montag, 23.11.2020, 20:00 Uhr

(jn)In Kelkheim wurde im Tatzeitraum zwischen Sonntagmorgen und Montagabend ein Moped gestohlen und später beschädigt wieder aufgefunden. Das Zweirad parkte in einer Garage in der Parkstraße, als Unbekannte das Lenkradschloss brachen und den Roller des Herstellers Peugeot entwendeten. Nachdem der Geschädigte zunächst das Fehlen seines Gefährtes bemerkte hatte, fiel ihm später auf, dass der oder die Täter das Zweirad wieder zurückgebracht hatten. Allerdings waren Schäden zu erkennen, deren Reparatur mehrere Hundert Euro kosten dürften.

Sachdienliche Hinweise erbittet die Kelkheimer Polizei unter der Telefonnummer 06195 / 6749 - 0.

3. Motorhaube zerkratzt, Hattersheim am Main, Schillerring, Montag, 23.11.2020, 12:00 Uhr bis Dienstag, 24.11.2020, 09:30 Uhr

(jn)Unbekannte haben in Hattersheim zwischen Montag und Dienstag die Motorhaube eines VW Touran zerkratzt und damit einen Schaden in Höhe von mehreren Hundert Euro hinterlassen. Das schwarze Fahrzeug parkte auf einem Privatparkplatz im Schillerring.

Hinweisgeber werden gebeten, sich unter der Rufnummer 06192 / 2079 - 0 bei der Hofheimer Polizei zu melden.

4. Reifen zerstochen, Kelkheim (Taunus), An der Viez, Nacht zum Mittwoch, 25.11.2020

(jn)In der zurückliegenden Nacht wurde im Kelkheimer Stadtteil Münster ein Reifen eines VW zerstochen. Der blaue Polo parkte seit Dienstagabend, 23:00 Uhr, in der Straße "An der Viez", als ein Hinterreifen dem Anschein nach plattgestochen wurde.

Sachdienliche Hinweise werden von der Kelkheimer Polizei unter der Rufnummer 06195 / 6749 - 0 erbeten.

5. Berauscht am Steuer erwischt, Hattersheim am Main, Hessendamm, Dienstag, 24.11.2020, 10:30 Uhr

(jn)Einen 44-jährigen Autofahrer aus dem Wetteraukreis haben Hofheimer Polizisten am Dienstagvormittag in Hattersheim kontrolliert und dabei festgestellt, dass er mutmaßlich unter dem Einfluss von Drogen stand. Gegen 10:30 Uhr überprüften die Beamten den nicht angeschnallten 44-Jährigen im Bereich des Hessendammes. Im Verlauf der Kontrolle fielen den geschulten Polizisten drogenbedingte Auffälligkeiten auf. Da zudem ein Drogenvortest positiv auf Kokain reagierte, wurde die Fahrt beendet. Daraufhin wurde der Delinquent zur Wache gebracht, wo eine Blutentnahme durchgeführt und ein Ermittlungsverfahren eingeleitet wurden.

6. Seat bei Unfallflucht beschädigt, Hattersheim am Main, An der Taunuseisenbahn, Montag, 23.11.2020, 13:00 Uhr bis 13:20 Uhr

(jn)Bei einer Verkehrsunfallflucht am Montagmittag in Hattersheim ist an einem Pkw ein Sachschaden in Höhe von 2.000 Euro entstanden. Zwischen 13:00 Uhr und 13:20 Uhr parkte der rote Seat Leon auf dem Parkplatz eines Lebensmittelgeschäftes in der Straße "An der Taunuseisenbahn". Als die Geschädigte zu ihrem Fahrzeug zurückkehrte, musste sie Beschädigungen am Heck des Wagens feststellen. Sie geht davon aus, dass der Seat während ihrer Abwesenheit beschädigt worden war. Den Spuren zufolge war ein weiteres Fahrzeug mit dem Seat zusammengestoßen. Der oder die Unfallverursacher/in hatte sich im Anschluss unerlaubt von der Unfallstelle entfernt.

Zeugen des Vorfalles werden gebeten, sich unter der Telefonnummer 06190 / 9360 - 45 beim Regionalen Verkehrsdienst der Polizei in Hattersheim zu melden.

