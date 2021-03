Polizeipräsidium Aalen

POL-AA: Rems-Murr-Kreis: Reitunfall, Verkehrsunfall, Feuerwehreinsatz und versuchter Einbruch

Oppenweiler: Reitunfall

Am Mittwochabend gegen 17:00 Uhr war eine 17-jährige Reiterin auf ihrem Pferd auf der K1824 in Richtung Schiffrain unterwegs. Auf Höhe der Einmündung Rohrbach warf das Pferd die Reiterin aus bislang unbekannten Gründen ab. Dabei verletzte sich die 17-Jährige schwer. Sie musste mit einem Hubschrauber in eine Klinik gebracht werden. Das Pferd lief zurück in Richtung Pferdestall und konnte eingefangen werden.

Fellbach: Auffahrunfall

Ein 63-jähriger Opel-Fahrer fuhr am Mittwochabend gegen 17:30 Uhr auf der Eberhardstraße. Hier musste er hinter einem 40-jährigen Skoda-Fahrer anhalten. Der 63-Jährige fuhr zu früh an und kollidierte mit dem vor ihm stehenden Skoda. Dabei verletzte sich der 20-jährige Beifahrer des Skoda leicht. Es entstand Sachschaden in Höhe von insgesamt etwa 500 Euro.

Fellbach: Versuchter Einbruch

Zwischen Montag und Dienstag versuchte ein Einbrecher sich Zugang zu einer Wohnung in der Christofstraße zu verschaffen. Dazu versuchte er eine Terrassentüre aufzuhebeln. Der Versuch scheiterte, jedoch verursachte er einen Sachschaden in Höhe von etwa 3000 Euro. Das Polizeirevier Fellbach nimmt Zeugenhinweise unter der Telefonnummer 0711 57720 entgegen.

Welzheim: Feuerwehreinsatz

Aufgrund eines Kaminbrandes rückte die Freiwillige Feuerwehr Welzheim am Mittwochabend gegen 19:30 Uhr in den Ebniseeweg aus. Die Feuerwehr konnte schnell Entwarnung geben, der Kaminbrand war ungefährlich. Der Schornsteinfeger kam zum Entfernen von Glanzruß vor Ort, Sachschaden entstand keiner.

