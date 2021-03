Kreispolizeibehörde Borken

POL-BOR: Borken-Gemen - Katalysatoren bei Einbruch erbeutet

Borken (ots)

Rund 60 Katalysatoren haben Unbekannte bei einem Einbruch in Gemen erbeutet. Die Täter drangen zwischen Mittwoch, 17.00 Uhr, und Donnerstag, 08.00 Uhr, gewaltsam in die Lagerräume eines Recyclingbetriebes an der Otto-Hahn-Straße ein. Die Polizei sucht Zeugen. Hinweise bitte an die Kripo in Borken unter Tel. (02861) 9000.

