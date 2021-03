Kreispolizeibehörde Borken

POL-BOR: Reken-Bahnhof - Täter erbeuten Zigaretten

Reken (ots)

In der Nacht zum Donnerstag drangen bisher unbekannte Täter gewaltsam in einen Supermarkt an der Bahnhofstraße ein. Sie hebelten eine Tür zum Verbrauchermarkt auf, entwendeten im Kassenbereich Zigaretten und flüchteten mit der Beute. Die Täter hatten bei ihrem Vorgehen gegen 03.00 Uhr einen Einbruchalarm ausgelöst. Hinweise bitte an die Kripo in Borken (Telefon 02861/9000).

Original-Content von: Kreispolizeibehörde Borken, übermittelt durch news aktuell