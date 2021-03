Kreispolizeibehörde Borken

POL-BOR: Borken - Sachbeschädigungen im Neubau

Borken (ots)

In der Nacht zum Mittwoch drangen bisher unbekannte Täter gewaltsam in vier Wohnungen eines Neubau-Mehrfamilienhauses an der Christa-Wolf-Straße ein. Vermutlich traten die Täter dabei die provisorischen Wohnungstüren auf. Nach bisherigen Erkenntnissen wurde nichts entwendet. Hinweise bitte an die Kripo in Borken (Telefon 02861/9000).

