Kreispolizeibehörde Borken

POL-BOR: Gronau - Pedelec entwendet

Gronau (ots)

Der Gronauer war nur kurz in einem Supermarkt an der Enscheder Straße: bei seiner Rückkehr bemerkte der Geschädigte den Diebstahl. Unbekannte hatten sein verschlossen abgestelltes graues Pedelec des Herstellers Smart entwendet. Zu dem Geschehen kam es am Montag zwischen 18.10 und 18.35 Uhr. Die Polizei sucht Zeugen. Hinweise bitte an die Kripo in Gronau unter Tel. (02562) 9260.

