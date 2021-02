Polizeidirektion Itzehoe

POL-IZ: 210209.2 Itzehoe: Frau unter Alkoholeinfluss am Steuer

Im Rahmen der Streife haben Beamte in der Nacht zu heute die Trunkenheitsfahrt einer Frau in Itzehoe aufgedeckt. Die Dame musste sich der Entnahme einer Blutprobe stellen.

Gegen 0.30 Uhr kontrollierten Polizisten in der Sandkuhle einen Mercedes, an dessen Steuer eine 30-Jährige saß. Während die Einsatzkräfte die vorgezeigten Papiere checkten, befragten sie ihr Gegenüber zu vorangegangenem Konsum von Alkohol oder Drogen. Da die Itzehoerin einräumte, bis vor zwei Stunden Alkohol getrunken zu haben, boten die Beamten ihr einen Atemalkoholtest an. Der erbrachte ein Ergebnis von 1,11 Promille, woraufhin die Streife eine Blutprobenentnahme anordnete. Den Führerschein der Beschuldigten behielten die Polizisten ein, die Fahrzeugschlüssel ebenfalls. Die Frau wird sich nun wegen der Trunkenheit im Verkehr verantworten müssen.

