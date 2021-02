Polizeidirektion Itzehoe

POL-IZ: 210208.10 Brunsbüttel: Einbruch in Kindergarten

Brunsbüttel (ots)

In der Nacht zum Sonnabend ist es in Brunsbüttel zu einem Einbruch in einen Kindergarten gekommen. Die Polizei sucht nun nach Zeugen, die Hinweise auf die Täter geben können oder die verdächtigen Beobachtungen gemacht haben.

Im Zeitraum von 01.30 Uhr bis 02.00 Uhr suchten die unbekannten Täter den Kindergarten in der Jahnstraße auf, welcher sich in einem großen Gebäudekomplex mit angrenzender Sporthalle befindet. Die Einbrecher schlugen mit einem unbekannten Gegenstand ein Loch in die Scheibe der Tür und konnten sich somit Zutritt ins Innere verschaffen. Sie entnahmen mindestens drei Feuerlöscher aus dem Gebäude und verteilten zumindest den Inhalt eines Pulverfeuerlöschers beim Verlassen des Gebäudes im Treppenhaus, wodurch die Brandmeldeanlage ausgelöst wurde und die Feuerwehr auf den Plan rief. Die Feuerlöscher konnten in unmittelbarer Nähe zum Tatort aufgefunden werden.

Ob die Täter etwas entwendeten, ist bislang unklar. Der Gesamtschaden beläuft sich auf 1000 Euro.

Zeugen, die Hinweise auf die Täter geben können, sollten sich mit der Heider Kripo unter der Telefonnummer 0481/940 in Verbindung setzen.

