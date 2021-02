Polizeidirektion Itzehoe

POL-IZ: 210208.7 Nordhastedt: Einbruch in Einfamilienhaus

Nordhastedt (ots)

Bereits in der vergangenen Woche haben Unbekannte aus einem Haus in Nordhastedt diverse Werkzeuge entwendet. Die Polizei sucht nun nach Zeugen, die Hinweise auf die Täter geben können.

Im Zeitraum von Donnerstag, 15.00 Uhr, bis Freitag, 08.15 Uhr, verschafften sich Einbrecher über die Eingangstür Zutritt zu dem sich in der Sanierung befindenden Haus im Nordhastedter Feldweg. Aus dem Erdgeschoss und aus der ersten Etage entwendeten die Täter Werkzeuge im Gesamtwert von etwa 7.500 Euro. Der Spurenlage nach suchten sie den Tatort mit einem Fahrzeug auf und verluden direkt an dem Haus das Stehlgut. Im Anschluss entfernten sich die Eindringlinge mitsamt ihrer Beute in unbekannte Richtung.

Zeugen, die im Bereich des Tatortes verdächtige Machenschaften oder Fahrzeug beobachtet haben, sollten sich mit der Kripo in Heide unter der Telefonnummer 0481 / 940 in Verbindung setzen.

Merle Neufeld

Original-Content von: Polizeidirektion Itzehoe, übermittelt durch news aktuell