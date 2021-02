Polizeidirektion Itzehoe

POL-IZ: 210208.5 Heide: Unter Alkoholeinfluss und ohne Führerschein unterwegs

Heide (ots)

In der Nacht zum Samstag hat eine Streife in Heide einen Autofahrer überprüft, der alkoholisiert am Steuer seines Wagens saß. Zudem stellte sich heraus, dass der Betroffene keinen Führerschein besaß.

Gegen 02.20 Uhr entschlossen sich Beamte in der Meldorfer Straße, das ihnen folgende Fahrzeug zu kontrollieren. Hierzu schalteten sie die Anzeige "POLIZEI BITTE FOLGEN" ein, woraufhin der Fahrer des Fords ruckartig abbog, offenbar, um sich des Checks zu entziehen. Die Einsatzkräfte wendeten und entdeckten den Focus auf einen Parkplatz - Motor und Beleuchtung waren ausgeschaltet. Bei dem Fahrzeugführer stellten die Polizisten Atemalkoholgeruch fest, er pustete 0,92 Promille. Zudem konnte der aus dem Heider Umland Stammende keine Fahrerlaubnis vorweisen. Weil er scheinbar nicht verstand, dass er sich nun entweder einer Blutprobenentnahme unterziehen oder einen weiteren Atemalkoholtest mit einem gerichtsverwertbaren Gerät absolvieren müsse, ordneten die Beamten die Blutprobenentnahme an. Im Anschluss entließen sie den Mann, untersagten ihm das zukünftige Führen fahrerlaubnispflichtiger Kraftfahrzeug und fertigten eine Anzeige wegen des Fahrens ohne Fahrerlaubnis und unter Alkoholeinfluss.

Merle Neufeld

