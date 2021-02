Polizeidirektion Itzehoe

POL-IZ: 210208.3 Schenefeld/ Kreis Steinburg: Versuchter Einbruch in Kindergarten

Schenefeld/Kreis Steinburg (ots)

Im Zeitraum von 04.02.2021, 07.00 Uhr, bis 05.02.2021, 09.00 Uhr, ist es in Schenefeld zu einem versuchten Einbruch in den Kindergarten gekommen. Die Polizei sucht nun nach Zeugen.

Die Täter suchten das Kindergartengebäude in der Straße Zum Birkengrund auf und versuchten zwei Nebentüren des Objektes aufzuhebeln, was ihnen allerdings nicht gelang.

Der entstandene Sachschaden wird auf 300 Euro beziffert.

Die Polizei sucht nach Zeugen, die Angaben zu verdächtigen Personen oder Fahrzeugen in Tatortnähe machen können. Hinweise bitte an die Kripo in Itzehoe unter der Telefonnummer 04821/6020.

