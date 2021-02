Polizeidirektion Itzehoe

POL-IZ: 210208.4 Engelbrechtsche Wildnis: Unfall unter Alkoholeinfluss

Engelbrechtsche Wildnis (ots)

Am Freitagabend ist ein Autofahrer in Begleitung dreier Personen in der Ortschaft Engelbrechtsche Wildnis gegen eine Verkehrsinsel geprallt. Wie sich herausstellte, war der Mann nicht nüchtern. Er musste sich der Entnahme einer Blutprobe stellen.

Um 22.20 Uhr war der Beschuldigte mit drei weiteren Männern in einem Seat Ibiza auf der Straße An der Chaussee in Richtung Glückstadt aus Richtung Krempdorf kommend unterwegs. Während des Abbiegevorgangs in den Blomeweg verlor der 35-Jährige die Kontrolle über seinen Wagen und prallte gegen eine Verkehrsinsel. Im Anschluss kippte das Fahrzeug auf die Fahrerseite und kam auf der Gegenfahrbahn zum Stehen. Die Besatzung eines Rettungswagens kam zufällig auf das Geschehen zu und half, das Auto wiederaufzurichten, so dass alle Insassen es verlassen konnten. Während der Unfallverursacher unversehrt blieb, erlitten seine Begleiter jeweils leichte Verletzungen. Ein Atemalkoholtest bei dem 35-Jährigen ergab einen Wert von 1,22 Promille, woraufhin die Beamten die Entnahme einer Blutprobe anordneten.

An dem Unfallwagen dürfte ein Schaden in Höhe von etwa 10.000 Euro entstanden sein, die Bergung übernahm ein Abschleppunternehmen.

Der Unfallverursacher wird sich nun wegen der Trunkenheit im Verkehr und wegen der fahrlässigen Körperverletzung verantworten müssen.

Merle Neufeld

Original-Content von: Polizeidirektion Itzehoe, übermittelt durch news aktuell