Kreispolizeibehörde Euskirchen

POL-EU: Mehrere Fahrzeuge beschädigt

53879 Euskirchen (ots)

Unbekannte beschädigten mehrere abgestellte Fahrzeuge in Euskirchen. Mittels unbekanntem Gegenstand wurden die Fahrzeuge zerkratzt. Einige Kratzer zogen sich über die gesamte Fahrzeuglänge. Betroffen waren Fahrzeuge aus der Angelika-Kauffmann-Straße, Rüdesheimer Ring und in der Straße In den Seebenden. Es gingen mindestens sechs Anzeigen gegen Unbekannt wegen Sachbeschädigungen an KfZ ein. Der Tatzeitraum wurde mit Dienstag (14.10.) und Mittwoch (15.10.), tagsüber und nachts, angegeben. Der Gesamtschaden liegt im unteren vierstelligen Euro-Bereich.

