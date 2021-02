Polizeidirektion Itzehoe

POL-IZ: 210208.8 Kreis Steinburg: Verkaufsstellen von Gutscheinen aufgepasst - Betrüger erfragen Codes!

Kreis Steinburg (ots)

Am vergangenen Freitag ist es Telefonbetrügern gelungen, von der Mitarbeiterin einer Tankstelle im Kreis Steinburg diverse Codes unterschiedlicher Gutscheine zu erfragen. Der Gesamtschaden beläuft sich auf mehr als tausend Euro.

Noch vor 08.00 Uhr erhielt die in einer Tankstelle tätige junge Dame den Anruf eines Unbekannten, dem es gelang, die Angestellte dazu zu bewegen, ihr die Codes von Paysafe- und Google-Karten sowie von einer E-Plus-Karte zu übermitteln. Mit dem Erhalt der Codes erbeutete der Betrüger einen Gegenwert von gut tausend Euro. Der Erfolg des Gauners begründete sich in dem Umstand, dass er sich als Mitarbeiter der Firma ausgab, die die Geräte zur Erstellung der Gutschein-Codes in den jeweiligen Verkaufsstellen vertrieb und dass er offensichtlich gut Bescheid wusste. Zweifel kamen der jungen Frau daher erst nach Beendigung des Telefonats.

Dieser Fall zeigt, dass der Erfindungsreichtum der Betrüger unerschöpflich ist. Dennoch, und das bleibt weiterhin die Warnung der Polizei, sollten jegliche Codes, PINs und persönliche Daten keinesfalls am Telefon preisgegeben werden. Personen mit berechtigtem Interesse, die an Gelder, Konten oder sonstige Vermögenswerte gelangen möchten, werden dies niemals über das Telefon regeln.

Merle Neufeld

