Kreispolizeibehörde Heinsberg

POL-HS: Mercedes Sprinter gestohlen und in den Niederlanden sichergestellt

Selfkant-Tüddern (ots)

Am 15. Januar (Freitag), gegen 2.15 Uhr, erhielt der Besitzer eines Mercedes Sprinters die Nachricht, dass sein Fahrzeug gestohlen wurde. Es stand zuvor am Höfgensweg. Aufgrund einer GPS-Ortung konnte es in den Niederlanden ausfindig gemacht werden, wo die dortige Polizei den Pkw sicherstellen konnte. Die Ermittlungen zu den Tätern wurden aufgenommen und dauern weiter an.

