POL-F: 201230 - 1326 Frankfurt-Nordend/Gutleutviertel: Festnahmen nach Sachbeschädigungen durch Graffiti

Frankfurt (ots)

(fue) Am Dienstag, den 29. Dezember 2020, gegen 21.15 Uhr, meldete ein Zeuge der Polizei telefonisch aus der Hammanstraße, dass er soeben drei Personen dabei beobachtet habe, wie sie eine Hausfassade mit Farbe beschmiert hätten.

Im Rahmen der Nahbereichsfahndung konnten im Holzhausenpark drei Personen kontrolliert werden, auf die die Beschreibung des Zeugen zutraf. Farbanhaftungen an Händen und Bekleidung waren vorhanden. Eine Absuche im Bereich des Festnahmeortes führte zum Auffinden einer entsprechenden Farbkartusche. In der Hammanstraße und in der Wolfsgangstraße konnten später insgesamt sechs frische Schmierereien festgestellt werden.

Nach Durchführung der polizeilichen Maßnahmen wurden die drei Personen, ein 23-Jähriger aus Friedberg, ein 22-Jähriger aus Frankfurt und ein 22-Jähriger aus Dreieich, wieder entlassen.

Am Mittwoch, den 30. Dezember 2020, gegen 02.30 Uhr, ging ein weiterer Anruf ein, durch den eine Sachbeschädigung durch Farbschmierereien aus der Speicherstraße gemeldet wurde.

Als die Funkstreife eintraf, konnte sie zwei Personen erkennen, die gerade ein Garagentor besprühten. Beide wurden festgenommen. Bei ihnen handelt es sich um eine Frankfurterin im Alter von 29 Jahren sowie um einen Frankfurter im Alter von 28 Jahren.

Zwischen den Hausnummern Speicherstraße 13 bis 47 konnten insgesamt 15 Schmierereien festgestellt werden.

Beide Personen wurden später wieder entlassen.

