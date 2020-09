Polizeidirektion Bad Segeberg

POL-SE: Kreis Pinneberg - Polizei stoppt Fahrten unter Alkoholeinfluss

Bad Segeberg (ots)

Am Wochenende haben Polizeibeamte vier Fahrten unter Alkoholeinfluss festgestellt.

Hasloh - Bereits am Freitagnachmittag (04.09.2020), um 15:30 Uhr, stoppte eine Streife der Polizeistation Bönningstedt einen Mercedes-Sprinter mit Pritsche in der Pinneberger Straße in Hasloh. Eine bei dem 48-jährigen Fahrer durchgeführte Atemalkoholmessung ergab einen Wert von über 0,9 Promille. Die Beamten nahmen den Tornescher daraufhin mit auf das Polizeirevier nach Norderstedt, um eine weitere Atemalkoholmessung durchzuführen. Da der Fahrer die Messung nicht durchführen konnte, ordneten die Polizisten die Entnahme einer Blutprobe an. Eine weitere Überprüfung ergab, dass der 48-Jährige nicht mehr im Besitz eines Führerscheins ist. Neben dem Ordnungswidrigkeitenverfahren aufgrund der Fahrt unter Alkoholeinfluss erwartet ihn auch ein Strafverfahren wegen Fahren ohne Fahrerlaubnis.

Tornesch - In der folgenden Nacht (05.09.2020) kontrollierte die Besatzung eines Streifenwagens der Polizeistation Uetersen um 01:52 Uhr den Fahrer eines Mercedes in der Ahrenloher Straße in Tornesch, nachdem der Fahrer dem Streifenwagen die Vorfahrt genommen hatte. Ein Atemalkoholtest bei dem 37-jährigen Mann aus Tornesch ergab über 1,9 Promille. Die Beamten ordneten daraufhin die Entnahme einer Blutprobe an, beschlagnahmten den Führerschein und schrieben eine Strafanzeige.

Appen - Sonntagnachmittag (06.09.2020), um 17:00 Uhr, befuhr eine 43-jährige Frau aus Tornesch den Ziegeleiweg in Richtung Hauptstraße und kollidierte hier mit einem geparkten Pkw und einem Anhänger. Die den Verkehrsunfall aufnehmenden Beamten des Polizeireviers Pinneberg stellten bei der Fahrerin des Nissan über 1,4 Promille in der Atemluft fest. Nach Angaben der Unfallfahrerin sei ihr eine dunkle Limousine entgegengekommen, der sie habe ausweichen müssen.

Die Ermittler des Polizeireviers Pinneberg suchen in diesem Zusammenhang nach dem/der Fahrerin der Limousine bzw. nach Zeugen des Unfalls. Hinweise nehmen die Beamten unter 04101 2020 entgegen.

Pinneberg - Am Sonntagabend (06.09.2020) kurz nach 20 Uhr überprüften Polizeibeamte die Fahrtüchtigkeit eines 79-Jährigen in der Hauptstraße in Rellingen, nachdem dieser mit seinem Fiat gefahren sein sollte.

Eine Atemalkoholmessung ergab einen Wert von über 1,7 Promille.

Die Polizisten nahmen den Pinneberger mit auf das Polizeirevier und veranlassten die Entnahme von Blutproben. Weiterhin beschlagnahmten die Beamten den Führerschein, stellten die Fahrzeugschlüssel sicher und fertigten einen Strafanzeige wegen des Verdachts der Trunkenheit.

