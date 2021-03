Kreispolizeibehörde Borken

POL-BOR: Gronau - Flucht endet in Polizeiwache

Viel Klärungsbedarf

Gronau (ots)

Angehalten werden wollten zwei Motorrollerfahrer nicht: Sie standen in Gronau vor einer roten Ampel der Gildehauser Straße, als sich ein Streifenwagen näherte. Die Reaktion der beiden auf die Anhaltezeichen der Polizei war Flucht. Sie missachteten eine rote Ampel und fuhren über den Geh- und Radweg der Spinnereistraße. Ein Flüchtiger ließ seinen Roller liegen, als dieser seinen Dienst versagte. Zu Fuß ging die Flucht weiter, über das ehemalige LAGA-Gelände, am Rock- und Pop-Museum vorbei, in den Bahnhof. In einer Zugtoilette trafen Polizeibeamte den 18-Jährigen schlussendlich an. Die Eigentumsverhältnisse des Rollers sind unklar. Es folgte die Sicherstellung des Fahrzeugs. Da der Verdacht auf Drogenkonsum bei dem Gronauer bestand, entnahm ein Arzt eine Blutprobe, um den Missbrauch verbotener Substanzen exakt nachweisen zu können. Nach Abschluss der polizeilichen Maßnahmen wurde der Rollerfahrer entlassen. Die Ermittlungen bezüglich des zweiten Flüchtigen dauern an sowie auch die Frage zu dem derzeitigen Versicherungsstatus und den Eigentumsverhältnissen der Fahrzeuge. An beiden Rollern waren schwarze Kennzeichen, mutmaßlich aus dem Jahr 2017, angebracht. So wird auch ein möglicher führerscheinrechtlicher Verstoß geprüft. Der 18-Jährige ist nicht im Besitz einer Fahrerlaubnis.

