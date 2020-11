Polizeiinspektion Emsland/Grafschaft Bentheim

POL-EL: Lathen - Diesel gestohlen

LathenLathen (ots)

In der Nacht zu Freitag entwendeten bislang unbekannte Täter etwa 30 Liter Dieselkraftstoff aus einem Bagger. Das Baufahrzeug war zur Tatzeit auf einem Firmengelände an der Hafenstraße in Lathen abgestellt. Vermutlich waren die Täter mit dem Fahrrad unterwegs. Sachdienliche Hinweise nimmt die Polizei in Lathen unter der Rufnummer 05933/924570 entgegen.

