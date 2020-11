Polizeiinspektion Emsland/Grafschaft Bentheim

POL-EL: Surwold - Mann bei Unfall tödlich verletzt

SurwoldSurwold (ots)

Am Dienstagabend ist es auf der B401 in Surwold zu einem schweren Verkehrsunfall gekommen, bei dem ein Mann tödlich verletzt wurde. Der 35-Jährige war gegen 18 Uhr auf der Bundesstraße mit seinem Peugeot in Richtung Dörpen unterwegs. Als er einen LKW überholte, übersah er den entgegenkommenden Caddy eines 66-Jährigen. Es kam zum Zusammenstoß. Der Peugeot-Fahrer erlag noch an der Unfallstelle seinen Verletzungen. Der 66-Jährige wurde mit schweren Verletzungen ins Krankenhaus gebracht. Umherfliegende Wrackteile beschädigten den Lkw und einen Opel, dessen 22-jährige Fahrerin dabei leicht verletz wurde. Die Fahrbahn war für die Bergungsarbeiten mehreren Stunden voll gesperrt. Die Feuerwehren aus Surwold und Esterwegen waren mit sieben Fahrzeugen und 28 Einsatzkräften vor Ort.

Rückfragen bitte an:

Polizeiinspektion Emsland/Grafschaft Bentheim

Corinna Maatje

Pressesprecherin

Telefon: 0591 87 203

E-Mail: pressestelle@pi-el.polizei.niedersachsen.de

http://www.pi-el.polizei-nds.de



Außerhalb der Geschäftszeiten wenden Sie sich bitte an die örtlich

zuständige Polizeidienststelle.

Original-Content von: Polizeiinspektion Emsland/Grafschaft Bentheim, übermittelt durch news aktuell