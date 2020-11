Polizeiinspektion Emsland/Grafschaft Bentheim

POL-EL: Schüttorf - Müllcontainer in Brand geraten

SchüttorfSchüttorf (ots)

Am Dienstagabend wurden Feuerwehr und Polizei zu einem Einsatz in die Rathausstraße in Schüttorf alarmiert. Aus bislang ungeklärter Ursache gerieten dort drei Müllcontainer in Brand. Die Feuerwehr war mit zwei Fahrzeugen und zehn Einsatzkräften vor Ort. Die Container wurden durch das Feuer nahezu vollkommen zerstört. Hinweise nimmt die Polizei Bad Bentheim unter der Rufnummer 05922/9800 entgegen.

Original-Content von: Polizeiinspektion Emsland/Grafschaft Bentheim, übermittelt durch news aktuell