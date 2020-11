Polizei Steinfurt

POL-ST: Steinfurt- Borghorst, Verkehrsunfall mit Personenschaden

SteinfurtSteinfurt (ots)

Am Mittwoch (11.11.), gegen 09. 15 Uhr, befuhr ein 72jähriger Mann aus Borghorst mit seinem E - Bike den verkehrsberuhigten Bereich der Münsterstraße. In Höhe der Hausnummer 52 sah er eine ältere Frau, die auf dem Gehweg stand. Die Frau ging los, drehte sich aber plötzlich um und ging in die andere Richtung. Zu diesem Zeitpunkt war der Borghorster mit seinem E-Bike in unmittelbarer Nähe zur Fußgängerin. Es kam zu einem Zusammenstoß. Der E - Bike Fahrer blieb unverletzt, die 86jährige Frau aus Borghorst stürzte zu Boden und schlug mit dem Hinterkopf auf. Ein hinzugerufener Rettungswagen brachte die schwer verletzte Frau in ein nahegelegenes Krankenhaus. Bislang konnten die Polizeibeamten lediglich den Borghorster zum Unfallhergang befragen. Die schwerverletzte Frau konnte zum Geschehensablauf bislang nicht vernommen werden. Die Polizei sucht Zeugen, die den Unfall beobachtet haben oder die sachdienliche Hinweise geben können. Hinweise bitte an die Polizei in Steinfurt, Telefon 02551/ 15 - 4115.

