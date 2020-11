Polizei Steinfurt

POL-ST: Ochtrup, Kleintransporter und Maschinen gestohlen

OchtrupOchtrup (ots)

Zwei Kleintransporter und mehrere Maschinen haben unbekannte Täter in der Nacht zu Mittwoch (11.11.2020) in der Zeit zwischen 17.20 Uhr am Vorabend und 05.55 Uhr am frühen Morgen aus einer Firmenwerkstatt im Industriegebiet Weinerpark nahe der L 573 gestohlen. Der Gesamtsachschaden geht nach Schätzungen in einen hohen fünfstelligen Euro-Bereich. Die Täter brachen ersten Erkenntnissen zufolge die Schlösser der Eingangstore zum Gelände der Werkstatt auf. Anschließend hebelten sie das Fenster zu einem Bürotrakt auf. Im Büro durchsuchten sie offenbar einen Schrank. Darüber hinaus schlugen sie von außen eine Glasscheibe ein, um in die Werkstatt der Firma zu gelangen. Dort öffneten sie einen weiteren Schrank, in dem sich unter anderem die Schlüssel für zwei Kleintransporter befanden. Die Täter stahlen die weißen VW-Kleintransporter mit den Kennzeichen ST-WS 1111 sowie ST-WS 2345. Auch nahmen sie zahlreiche Maschinen und Ersatzteile für Heizungsanlagen mit. Das Spezialwerkzeug befand sich zum Teil in abgeschlossenen Schränken, die aufgebrochen wurden. Hinweise auf die Täter gibt es bislang nicht. Die Polizei bittet Zeugen, sich zu melden unter Telefon 02553/9356-4155.

