Polizeidirektion Worms

POL-PDWO: Worms - Autofahrer übersieht Fußgängerin

Worms (ots)

Gestern, um 17:30 Uhr wird eine 15-jährige Wormserin in der Von-Schoen-Straße von einem PKW angefahren und verletzt. Sie war zu Fuß aus Richtung Martinsgasse in Richtung Siegfriedstraße unterwegs, als ein 19-jähriger Autofahrer von rechts kommend den Adenauerring befährt. Offenbar infolge tiefstehender Sonne übersieht er die Fußgängerin, die im Begriff war die Fahrbahn zu queren. Diese fällt über die Motorhaube auf den Gehweg und verletzt sich leicht. Sie wird zur Untersuchung ins Klinikum gebracht. Am PKW entsteht leichter Sachschaden.

