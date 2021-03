Polizeipräsidium Mannheim

POL-MA: Heidelberg: Brand in Heidelberger Altstadt; drei Häuser derzeit unbewohnbar; Brandort beschlagnahmt; Kripo ermittelt; Pressemitteilung Nr. 2

Heidelberg (ots)

Nach dem verheerenden Brand in der Heidelberger Altstadt sind drei Häuser derzeit noch unbewohnbar. Die insgesamt 14 Bewohner sind anderweitig, auch in einem Hotel in der Altstadt untergebracht.

Von der Expertise eines sachverständigen Statikers ist es abhängig, wann die Brandexperten der Kriminalpolizeidirektion Heidelberg, die zwischenzeitig die weiteren Ermittlungen übernommen haben, die beschlagnahmte Brandwohnung betreten können.

Am frühen Sonntagmorgen war im in einer Wohnung zweiten Obergeschoss eines Mehrfamilienhauses in der Hauptstraße aus unbekannter Ursache ein Feuer ausgebrochen und hatte sich auf das darüber liegende Dachgeschoss ausgebreitet. Trotz schnellen Eingreifens mehrerer Feuerwehren mit über 100 Einsatzkräften, griff das Feuer auf die Dachgeschosse zweier unmittelbar benachbarter Häuser über.

Der entstandene Sachschaden lässt sich noch nicht näher beziffern, dürfte jedoch im siebenstelligen Bereich liegen.

Der 29-jährige Bewohner der Brandwohnung zog sich leicht Brandverletzungen zu, die in einer Klinik ambulant behandelt wurden.

Die Ermittlungen der Brandexperten der Kriminalpolizeidirektion Heidelberg dauern an.

