Polizeipräsidium Mannheim

POL-MA: Mannheim/Käfertal: Vorfahrt missachtet - eine leicht Verletzte

Mannheim (ots)

Am Samstagnachmittag, gegen 15.55 Uhr, kam es im Stadtteil Käfertal nach einer Vorfahrtsverletzung zur Kollision zweier Pkw. Hier befuhr eine 55-Jähriger Suzuki Fahrerin die Reichenbachstraße in Richtung Turbinenstraße. An der dortigen Kreuzung missachtete sie die Vorfahrt eines, die Turbinenstraße in Richtung Oscar-von-Miller-Straße fahrenden, 26-jährigen VW Fahrers. Durch die Wucht des Zusammenstoßes wurde der Pkw der Unfallverursacherin abgewiesen und kippte auf die Beifahrerseite. Während beide Fahrzeuglenker unverletzt blieben, erlitt eine 27-jährige Beifahrerin der Unfallverursacherin leichte Verletzung. An den Fahrzeugen entstand ein geschätzter Sachschaden in Höhe von ca. 5000,- Euro. Beide Fahrzeuge waren nicht mehr fahrbereit und wurden abgeschleppt.

