Polizeipräsidium Mannheim

POL-MA: Neckargemünd/Rhein-Neckar-Kreis: Betrunkener Audi Fahrer mit 1,86 Promille unterwegs

Neckargemünd (ots)

Am Samstagabend, gegen 21.25 Uhr, meldete ein aufmerksamer Verkehrsteilnehmer einen vor ihm von Neckarsteinach kommend in Richtung Neckargemünd in Schlangenlinien fahrenden Pkw Audi. Eine sofort verständigte Streife des Polizeireviers Neckargemünd konnte den verdächtigen Audi im Bereich des Kreisverkehrs der Neckarsteinacher Straße sichten und einer Kontrolle unterziehen. Im Verlauf der Kontrolle bemerkten die Beamten bei dem 44-jährigen Fahrzeuglenker, dass dieser nach Alkohol roch. Ein Atemalkoholtest förderte einen Atemalkoholwert von 1,86 Promille zu Tage. Dem 44-Jährigen wurde eine Blutprobe entnommen. Sein Führerschein blieb bei den Akten und er muss sich nun wegen der Trunkenheit im Verkehr verantworten.

