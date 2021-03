Polizeipräsidium Mannheim

POL-MA: Heidelberg: Pkw kommt von der Fahrbahn ab; Fahrer schwer verletzt

Heidelberg (ots)

Am Sonntag gegen 00.04 Uhr befuhr ein 45-jähriger Opel-Fahrer die Pleikartsförster Straße in Richtung Speyerer Straße. An der Einmündung zur Albert-Fritz-Straße kam er vermutlich mit überhöhter Geschwindigkeit nach links von der Fahrbahn ab. Hierbei überfuhr er zunächst einen Begrenzungspfosten und stieß im weiteren Verlauf gegen einen dort ordnungsgemäß geparkten Mercedes-Benz. Der 45-Jährige wurde bei dem Unfall schwer verletzt und in ein Krankenhaus eingeliefert. Lebensgefahr besteht nicht. Beide Fahrzeuge, jeweils mit Totalschaden in Höhe von mehreren Tausend Euro, mussten abgeschleppt werden.

Original-Content von: Polizeipräsidium Mannheim, übermittelt durch news aktuell