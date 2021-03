Polizeipräsidium Mannheim

POL-MA: Weinheim

Rhein-Neckar-Kreis: Party mit 20 Gästen in Wald gefeiert

Weinheim (ots)

Am Freitag gegen 21:30 Uhr feierten in einer Waldhütte im Kameralwald etwa 20 Personen eine Party. Ein Anwohner informierte die Polizei über Partylärm in dem Waldstück. Als die Feiernden die alarmierten Beamten erblickten, ergriffen sie die Flucht. Drei der Partygäste konnte jedoch einer Kontrolle unterzogen werden und müssen nun mit einem Bußgeld rechnen. Die Ermittlungen zur Identifizierung der weiteren Teilnehmer der Party dauern an.

Original-Content von: Polizeipräsidium Mannheim, übermittelt durch news aktuell