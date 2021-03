Polizeipräsidium Mannheim

POL-MA: Mannheim-Blumenau: Wahlplakate abgerissen und angezündet

Mannheim (ots)

Am Freitag gegen 23:30 Uhr riss ein 18-Jähriger in der Straße Auf der Blumenau mehrere Wahlplakate von ab und zündete eines der Plakate an. Ein aufmerksamer Zeuge beobachtete die Taten, stellte den Täter zur Rede und verständigte die Polizei. Ein Atemalkoholtest bei dem jungen Mann ergab einen Wert von 0,8 Promille. Er gelangt nun wegen Sachbeschädigung zur Anzeige.

