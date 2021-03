Polizeipräsidium Mannheim

POL-MA: Mannheim-Herzogenried: Drei Mülltonnen in Brand gesetzt

Mannheim (ots)

Am frühen Samstagmorgen gegen 00:30 Uhr entflammten bislang unbekannte Täter in der Straße Zum Herrenried drei Mülltonnen und flüchteten. Eine Zeugin beobachtete zwei Personen, welche nach ihrem Erblicken in Richtung Hochuferstraße davonrannten und verständigte die Einsatzkräfte. Durch die Flammen wurde ein sich in der Nähe befindlicher Baum beschädigt. Es entstand ein Sachschaden von etwa 1500 Euro. Zeugen, die verdächtige Wahrnehmungen gemacht haben, werden gebeten, sich unter der Telefonnummer 0621/3301-0 beim Polizeirevier Mannheim-Neckarstadt zu melden.

Original-Content von: Polizeipräsidium Mannheim, übermittelt durch news aktuell