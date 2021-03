Polizeipräsidium Mannheim

POL-MA: Heidelberg u. Leimen (Rhein-Neckar-Kreis) - Suche nach 81-jähriger Dame im Bereich Heidelberg-Rohrbach u. Leimen - Einsatz von Suchhunden und Polizeihubschrauber - Vermisste wohlbehalten aufgefunden

Heidelberg u. Leimen (Rhein-Neckar-Kreis) (ots)

Am Freitagmittag gegen 13:00 Uhr, wurde eine 81-Jährige Frau aus Leimen als vermisst gemeldet. Die Dame befand sich zuvor, mit Ihrem Ehemann, in einem Einkaufszentrum in Heidelberg-Rohrbach und hatte sich, durch diesen unbemerkt, gegen 10:45 Uhr in unbekannte Richtung entfernt. Da aufgrund des Gesundheitszustandes der Dame nicht ausgeschlossen werden konnte, dass sie sich in einer hilflosen Lage befindet, wurden Suchmaßnahmen mit starken Kräften in den Bereichen Heidelberg-Kirchheim, Heidelberg-Rohrbach und Leimen eingeleitet, bei welchen, neben der Rettungshundestaffel des DRK, auch ein Polizeihubschrauber zum Einsatz kam. Gegen 20:10 Uhr wurde die Vermisste durch einen Verkehrsteilnehmer im Bereich Kirchheim aufgefunden und konnte im Anschluss wohlbehalten an Angehörige übergeben werden.

Original-Content von: Polizeipräsidium Mannheim, übermittelt durch news aktuell