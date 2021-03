Polizeipräsidium Mannheim

POL-MA: Neckargemünd

Rhein-Neckar-Kreis: 76-Jährige flüchtet nach Unfall

Neckargemünd (ots)

Am Donnerstag gegen 13:30 Uhr kollidierte eine 76-jährige Mercedes-Fahrerin auf einem Parkplatz in der Wiesenbacher Straße beim Ausparken mit einem geparkten Opel und flüchtete von der Unfallörtlichkeit. Mehrere aufmerksame Zeugen beobachteten den Vorfall, notierten sich das Kennzeichen der Flüchtigen und verständigten die Polizei. Umgehend begaben sich die Beamten zur Wohnanschrift der 76-Jährigen, wo diese kurze Zeit später mit dem beschädigten Mercedes erschien. An den Fahrzeugen entstand ein Schaden von mehr als 2000 Euro. Die Frau muss nun mit einer Anzeige wegen Verkehrsunfallflucht rechnen.

