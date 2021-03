Polizeipräsidium Mannheim

POL-MA: Sandhausen: Wohnungseinbruch am helllichten Tag; Zeugen gesucht

Sandhausen (ots)

Am Donnerstagnachmittag brachen drei bislang unbekannte Täter, darunter eine Frau, in eine Wohnung in der Friedrichstraße ein.

Wie erste Ermittlungen ergaben, war das Trio gegen 16 Uhr in die Wohnung eingedrungen und hatten sie nach Brauchbarem durchsucht. Ob etwas entwendet wurde, steht noch nicht fest.

Die drei Verdächtigen werden wie folgt beschrieben:

1. Täter: ca. 180 cm; dunkle Hautfarbe; schwarze Arbeitskleidung; medizinische Maske.

2. Täter: etwas kleiner als 180 cm; dunkle Hautfarbe; dunkle Arbeitskleidung.

3. Täterin: kleiner Statur als Täter 1+2; hellerer Hautton; schwarze Oberbekleidung mit rotem Kleidungsstück darunter; Haare zum Zopf gebunden, Baseballmütze.

Das Einbruchsdezernat der Kriminalpolizeidirektion Heidelberg hat die weiteren Ermittlungen übernommen.

Hinweise bitte an den Kriminaldauerdienst, Tel.: 0621/174-4444, den Polizeiposten Sandhausen, Tel.: 06224/2481 oder an das Polizeirevier Wiesloch, Tel.: 06222/5709-0.

Original-Content von: Polizeipräsidium Mannheim, übermittelt durch news aktuell