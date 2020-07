Kreispolizeibehörde Wesel

POL-WES: Moers - Graffitis an Schulen

Zeugen gesucht

Moers (ots)

Am Wochenende beschmierten Unbekannte an der Königsberger Straße und Römerstraße jeweils Schulgebäude.

An der Römerstraße war das Graffiti ca. 3 x 9 Meter groß.

Die Graffitis an der Fassade der Sporthalle an der Königberger Straße sowie an der Gebäudefassade im Innenhof der Schule, stellen die Buchstaben "KBC" und "KBI" dar.

Sachdienliche Hinweise bitte an die Polizei in Moers, Tel.: 02841 / 171-0.

