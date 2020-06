Polizeipräsidium Ludwigsburg

POL-LB: Weil im Schönbuch: Wespennest führt zu Kaminbrand; Böblingen: Widerstand nach Familienstreit

Ludwigsburg (ots)

Weil im Schönbuch: Wespennest führt zu Kaminbrand

Ein Wespennest im Schornstein eines Mehrfamilienhauses Im Biegel hat am Dienstagnachmittag gegen 14:15 Uhr zu einem Kaminbrand geführt. Anwohner bemerkten die Rauchentwicklung und alarmierten die Feuerwehr. Die Feuerwehr Weil im Schönbuch war mit 30 Einsatzkräften und vier Fahrzeugen am Brandort und wurde von der Besatzung eines Drehleiterfahrzeugs der Feuerwehr Böblingen unterstützt. Vorsorglich waren auch zwei Fahrzeuge des Rettungsdienstes mit einem Notarzt vor Ort. Personen kamen aber nicht zu Schaden.

Böblingen: Widerstand nach Familienstreit

Mit einem aggressiven 18-Jährigen hatten es Beamte des Polizeireviers Böblingen am späten Dienstagabend gegen 23:30 Uhr zu tun. Der junge Mann war in Dagersheim mit seinem Vater in Streit geraten, der in einer körperlichen Auseinandersetzung endete. Als der Großvater zur Hilfe kam, wurde er von dem 18-Jährigen umgestoßen. Mittlerweile verständigte Polizeibeamte nahmen den 18-Jährigen in Gewahrsam. Dabei leistete er Widerstand und verletzte einen der Polizisten leicht. Er wurde anschießend in eine psychiatrische Einrichtung gebracht.

