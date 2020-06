Polizeipräsidium Ludwigsburg

POL-LB: B 295/Weil der Stadt: Unfallflucht - Zeugen gesucht; Grafenau: Rollerfahrer schwer verletzt; Sindelfingen: Planenschlitzer unterwegs;

Ludwigsburg (ots)

B 295/Weil der Stadt: Unfallflucht - Zeugen gesucht

Während einer polizeilichen Unfallaufnahme am Dienstagabend gegen 18:30 Uhr auf dem Parkplatz parallel zur B 295 zwischen Weil der Stadt und Simmozheim hat der unbekannte Lenker eines blauen VW Golf eine zur Absicherung der Unfallstelle aufgestellte Blinkleuchte überfahren und dabei mehrere hundert Euro Sachschaden angerichtet. Dessen ungeachtet setzte er seine Fahrt fort. Hinter dem VW Golf fuhr ein weißer Kleinwagen. Der Fahrer dieses Fahrzeugs und mögliche weitere Unfallzeugen werden gebeten, sich beim Polizeirevier Leonberg, Tel. 07152 605-0, zu melden.

Grafenau: Rollerfahrer schwer verletzt

Ein 18-jähriger Rollerfahrer wollte am Dienstagabend gegen 20:50 Uhr zusammen mit seinem 17-jährigen Sozius die Straße "Am Seltenbach" in Richtung Döffingen befahren. Beim Anfahren gab er vermutlich zu viel Gas und verlor daraufhin die Kontrolle über den Roller. In der Folge fuhr er in eine offenstehende Garage, wo er gegen die Wand prallte. Der 18-Jährige zog sich dabei schwere Verletzungen zu und wurde vom Rettungsdienst ins Krankenhaus gebracht. Sein Sozius kam mit leichten Verletzungen davon, die im Krankenhaus ambulant versorgt wurden. Der Sachschaden am Roller beläuft sich auf etwa 4.000 Euro. Der entstandene Schaden an der Garage steht derzeit noch nicht fest. Ein dort abgestellter Mercedes wurde bei dem Unfall leicht in Mitleidenschaft gezogen.

Sindelfingen: Planenschlitzer unterwegs

Ein bislang unbekannter Täter hat in der Nacht zum Dienstag in der Vorderen Halde die Planen zweier dort abgestellter Anhänger und eines VW Transporters aufgeschlitzt und dabei etwa 2.000 Euro Sachschaden angerichtet. Das Polizeirevier Sindelfingen, Tel. 07031 697-0, bittet um Hinweise.

