Polizeipräsidium Offenburg

POL-OG: Gaggenau

Gaggenau (ots)

Gaggenau - Einbruch

In Hörden kam es in der Brunnenäckerstraße zu einem Einbruch in eine Erdgeschosswohnung. Im Zeitraum vom Samstag, den 13.02.2021, 13 Uhr bis zum Donnerstag, den 18.02.2021 gegen 16 Uhr, drangen Unbekannte in die Wohnung einer 23-jährigen Frau ein. Hierbei wurden die Räumlichkeiten durchsucht und teilweise der Inhalt von Kommoden und Schränken in den Zimmern verteilt. Erbeutet wurde ein paar Goldohrringe im Wert von circa 100 Euro. Vermutlich verließen die Unbekannten die Wohnung über die Balkontür und hinterließen einen Sachschaden in Höhe von rund 500 Euro. Hinweise, die zur Aufklärung der Tat dienen, werden unter der Telefonnummer: 07225 98870, von den Beamten des Polizeireviers Gaggenau entgegengenommen. /bp

