Polizeipräsidium Offenburg

POL-OG: Ohlsbach - Gestürzter Pedelec-Fahrer

Ohlsbach (ots)

Der Sturz eines Pedelec-Fahrers führte am Donnerstagmittag zu leichten Verletzungen des Mannes. Der 50-Jährige kam ersten Erkenntnissen zufolge aufgrund eines medizinischen Notfalls gegen 13 Uhr in der Hubergasse zu Fall. Ein alarmierter Notarzt kümmerte sich um die leichten Blessuren des Radlers. Vorsorglich wurde der 50-Jährige in ein Krankenhaus gebracht. /bp

