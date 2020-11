Polizeipräsidium Offenburg

POL-OG: Baden-Baden - In Gewahrsam genommen

Baden-BadenBaden-Baden (ots)

Das Verhalten eines 25-Jährigen hielt am Sonntagmorgen die Beamten des Polizeireviers Baden-Baden auf Trab. Gegen 8 Uhr meldeten mehrere Anrufer eine männliche Person, die sich auf der Lange Straße aufhalte und Passanten lautstark und ohne triftigen Grund anpöbeln und beschimpfen würde. Im Rahmen einer polizeilichen Fahndung konnte der augenscheinlich stark alkoholisierte Mann in einem Hinterhof angetroffen werden. Gegenüber den Beamten zeigte er sich jedoch einsichtig und verließ nach einer Gewahrsamsandrohung die Örtlichkeit. Gegen 8:35 Uhr meldete eine weitere Anruferin erneut einen Mann, der sich unberechtigt Zugang in ein Anwesen in der Lange Straße verschafft und trotz Aufforderungen nicht mehr verlassen haben soll. In einer sich in der Nähe befindlichen Tankstelle konnte der bereits Bekannte schließlich angetroffen werden. Der Störenfried war hierbei ohne Mund-Nasen-Bedeckung unterwegs, diskutierte mit dem Personal und zeigte einen so hohen Alkoholisierungsgrad, dass er dem Gesprächsverlauf nicht mehr richtig folgen konnte. Da mit weiteren Störungen zu rechnen war und keine Angehörigen erreicht werden konnten, die den jungen Mann hätten abholen können, musste er seinen Vormittag vorerst in polizeilichem Gewahrsam verbringen. /eb

