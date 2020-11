Polizeipräsidium Offenburg

POL-OG: Offenburg - Mutmaßlicher Exhibitionist vorläufig festgenommen

OffenburgOffenburg (ots)

Nach einer mutmaßlich verstörenden Begegnung am Samstagmittag in der Offenburger Innenstadt haben die Beamten der Kriminalpolizei Offenburg Ermittlungen wegen Exhibitionismus und sexuellen Missbrauchs von Kindern eingeleitet. Nach derzeitigen Erkenntnissen sollen zwei Kinder im Zeitraum zwischen 14.40 Uhr und 15 Uhr auf Höhe eines Drogeriemarktes in der Hauptstraße einen Mann beobachtet haben. Dieser soll die jungen Mädchen in den Blick genommen, hierbei sein Geschlechtsteil entblößt und daran hantiert haben. Durch die unverzügliche Verständigung der Polizei konnte der 23-jährige Tatverdächtige kurz darauf vorläufig festgenommen werden. Die Ermittler der Kripo sind nun dringend auf der Suche nach Zeugen. Hinweise werden unter der Telefonnummer 0781-212820 entgegengenommen.

/ya

Rückfragen bitte an:

Polizeipräsidium Offenburg

Telefon: 0781-211211

E-Mail: offenburg.pp.sts.oe@polizei.bwl.de

http://www.polizei-bw.de/

Original-Content von: Polizeipräsidium Offenburg, übermittelt durch news aktuell